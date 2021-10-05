Азиатско-Тихоокеанский банк запустил цифровую карту Visa Digital

Сервис дистанционного заказа цифровых карт Visa доступен в новом мобильном приложении банка «АТБ-Мобайл New»

Цифровая карта - это полноценная дебетовая карта, по которой можно совершать переводы и платежи, включая СБП, делать покупки в магазинах и в интернете и даже снимать наличные денежные средства в банкоматах c технологией NFC.

«Развитие электронной торговли, рост бесконтактных платежей и дистанционных покупок повышает среди клиентов банка востребованность в новых цифровых финансовых продуктах и услугах, которые можно оформить без обращения в отделение. Теперь в мобильном банке АТБ можно не только открыть онлайн вклад, но и оформить удобную дебетовую карту. В перспективе, цифровые карты постепенно займут основную зону бесконтактной оплаты, ведь цифровая карта - это не только быстро и удобно, но и безопасно и надежно», - прокомментировал директор департамента карточных продуктов и лояльности Александр Калинин.

Цифровые карты являются экологичными и считаются более безопасными, чем пластиковые. Карту невозможно потерять, ее нельзя украсть, а при оплате в магазине никто не сможет увидеть реквизиты. Несмотря на это необходимо быть внимательными при оплате и не сообщать реквизиты своей карты третьим лицам.

Подробнее о цифровой карте АТБ, особенности и условия выпуска.