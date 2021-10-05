Альфа-Банк объявляет конкурс для предпринимателей «Миллион за бизнес-историю»

Альфа-Банк объявляет конкурс «Миллион за бизнес-историю». Банк ищет умных и свободных предпринимателей, которые отважились сойти с протоптанной дорожки. Победители получат 1 миллион рублей от Альфа-Банка и приглашение на шоу с Алексеем Пивоваровым.

Для участия нужно отправить заявку на сайте конкурса (www.alfabis-story.ru) с историей своего бизнеса до 27 октября. Члены Жюри прочитают все истории и выберут четырех победителей. Результаты объявят до 15 ноября. В конкурсе могут участвовать компании, у которых есть счёт в Альфа-Банке.

В составе жюри — журналист и автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров; телеведущая и блогер Ирена Понарошку; директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин и руководитель бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

«Им говорили: «Так никто не делает», а они взяли и сделали. О таких историях успеха должны знать как можно больше людей! Мы хотим, чтобы этот проект стал вдохновением для других предпринимателей и помог им поверить в себя. Ведь границы только в голове», — подчеркнул руководитель бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

Конкурс является продолжением другого недавнего проекта: на прошлой неделе Альфа-Банк запустил федеральную рекламную кампанию со слоганом «Ты всё делаешь не так. Продолжай!». В ней снялись 4 реальных предпринимателя. Для производства роликов банк привлёк режиссёра фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима.