Альфа-Банк пригласил клиентов с питомцами в pet-friendly офисы

Во Всемирный день защиты животных Альфа-Банк представил клиентам pet-friendly офисы – отделения, где есть самое необходимое, чтобы позаботиться о домашнем любимце, пока хозяин решает финансовый вопрос. Например, миски с водой – их можно попросить у администратора.

«Проект пока пилотный, но уже востребованный. Нас часто спрашивали: “Можно ли в ваш офис с собакой?”, отвечаем: “Можно!” Мы предусмотрели всё, чтобы позаботиться о тех, кто не хотел бы оставлять питомца на улице. Это не первая наша инициатива в сфере заботы о животных: ранее мы запустили проект Альфа-Друг с телеграм-ботом – он учит помогать животным правильно и ищет хозяев для бездомных котиков и собак», ­– поделился Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка.

Первые пять pet-friendly офисов открылись в Москве, их список дополняется – уточнить их адреса можно в контакт-центре и чате мобильного приложения банка.