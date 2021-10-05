Газпромбанк предоставил 2 млрд рублей «Медиа-1»

Газпромбанк предоставил финансирование АО «КРЕДО» (входит в холдинг «Медиа-1») в размере 2 млрд рублей сроком на 5 лет.

Также изменены условия действующей кредитной линии, предоставленной в 2019 году операционной компании телеканала «Ю» – АО «ТВ сервис». Таким образом, совокупный размер финансирования медиахолдинга составляет 5,4 млрд рублей.

«Газпромбанк поддерживает компании из креативных индустрий, которые показывают динамичное развитие, внедряют цифровые технологии, служат развитию творческого потенциала людей. Вот уже несколько лет Банк плодотворно взаимодействует с «Медиа-1». С весны 2019 года мы также активно сотрудничаем с телекомпаниями холдинга. Уверен, что развитие партнерства с Газпромбанком позволит «Медиа-1» выйти на новый уровень, укрепить свои позиции в российском медиабизнесе и обеспечить зрителей современным высококачественным контентом», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Илья Девиченский.

«Мы активно развиваем существующие активы, максимально используя возможности, которые дает цифровая трансформация и интернет. Кроме того, мы стремимся к более широкой диверсификации, изучаем независимых игроков в сегменте медиа, реклама и развлечения. В будущем бизнес «Медиа-1» должен расшириться. Газпромбанк – наш многолетний партнер. Благодаря слаженной и эффективной работе Банка было реализовано множество успешных проектов. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сообщила финансовый директор «Медиа-1» Елена Попова.

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Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Банк – активный участник рынка проектного финансирования в сфере строительства недвижимости в России. Кредитование проектов строительства жилой недвижимости – один из важнейших продуктов Банка, который способствует обеспечению российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

«Медиа-1» – крупнейший российский частный медиахолдинг, объединяющий динамично развивающиеся активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Disney», digital оператора № 1 Gallery, а также лидирующую вещательную сеть по управлению региональными радиостанциями ГК «Выбери Радио». У компании широкая территория представленности в России и СНГ с общим охватом аудитории около 100 млн человек в месяц.