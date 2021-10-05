При поддержке Газпромбанка прошла панельная дискуссия о применении 224-ФЗ при реализации инфраструктурных проектов

Представители Газпромбанка приняли участие в работе VIII Инфраструктурного конгресса «Российской недели ГЧП 2021». В частности, при поддержке Банка состоялась панельная дискуссия «Загадочный 224-ФЗ. Как недооцененный механизм стал единственно возможным способом реализации ряда социально значимых проектов». Модератором мероприятия выступил Вице-Президент – заместитель начальника Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Иван Потехин.

Специалисты Банка, а также приглашенные гости, среди которых представители Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, ГК «ВИС», ЦРПТ – оператора системы маркировки «Честный знак», Правительства Новосибирской области и Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе дискуссии рассказали об основных преимуществах реализации проектов по 224-ФЗ на примере таких кейсов, как система маркировки товаров; строительство, финансирование и техническое обслуживание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске; создание и техобслуживание объектов образования на территории ЯНАО. Присутствующие обсудили перспективы применения 224-Ф3 при реализации проектов ГЧП и ответили на вопросы аудитории.

«На примере кейсов, которые мы обсудили сегодня, подписанных на полях конгресса соглашений, а также прорабатываемых в настоящее время проектов мы видим, что все больше участников рынка ГЧП вовлекаются в реализацию проектов по 224-ФЗ. Тем самым, можно уверенно утверждать, что за прошедшие шесть лет с даты принятия 224-ФЗ данный механизм стал столь же эффективным инструментом создания качественной современной инфраструктуры, как и 115-ФЗ», – отметил Вице-Президент – заместитель начальника Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Иван Потехин.

«224-ФЗ – именно та форма, которая подходит под потребности при реализации медицинских проектов. Идея в том, что целевую эксплуатацию осуществляют государственные бюджетные учреждения здравоохранения, а техническим обслуживанием и созданием объекта занимаются профессионалы в этой области. Данный подход находится в тренде развития здравоохранения. Любой проект уникален, но соблюдение единых стандартов, заложенных законом, позволяет работать максимально четко и оперативно. Считаю, что у проектов на основе 224-ФЗ, большое будущее, особенно в разрезе социальной инфраструктуры», – сказал начальник отдела правового обеспечения министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Помогайбо.