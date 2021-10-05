Газпромбанк запустил рекламную кампанию Удобной карты с певицей Zivert

Газпромбанк запустил рекламную кампанию для продвижения кредитной Удобной карты. Ее лицом стала певица Zivert (Юлия Зиверт), которая принимала участие в продвижении карточных продуктов Банка и в мае 2021 года.

Рекламная кампания пройдет в десяти городах России, в шести из которых одним из рекламных каналов впервые станет региональное ТВ. По сюжету ролика во время концерта у Zivert выключается микрофон, и на секунду кажется, что выступление придется приостановить, но хит не затихает — его хором подхватывают поклонники в фан-зоне. «Я всегда знаю, что у меня есть поддержка: и на сцене, и в жизни», — говорит Юлия, добавляя, что с кредитной Удобной картой тоже можно получить поддержку в любой момент.

Как и в случае с рекламой Умной карты Газпромбанка, которая вышла в мае текущего года, ролик создан в документальном жанре, а значит сохраняется преемственность коммуникации. Герои не отыгрывают эмоции, а проживают их в моменте по-настоящему, благодаря чему на экране зрители наблюдают естественные реакции на происходящее.

«Активная жизненная позиция Юлии Зиверт, ее смелость и открытость миру очевидно привлекают таких же целеустремленных и горящих идеями клиентов. Она не только ярко и убедительно демонстрирует преимущества наших карт, но и отражает ценности бренда Газпромбанка благодаря человеческим качествам, в первую очередь участию и вниманию к людям. В новом ролике мы показали, как много значат поддержка, отзывчивость и доброта во всех сферах жизни и как хорошо, когда есть на кого положиться и в финансовых вопросах», — прокомментировала Вице-Президент —начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.

Рекламная кампания направлена на продвижение Удобной карты платежной системы Visa — единственной на российском рынке кредитной карты, которая сама определяет срок беспроцентного периода. Он зависит от суммы трат за два календарных месяца: может быть 90 дней при тратах меньше 60 тыс. руб. и 180 дней при тратах больше 60 тыс. руб. Кроме того, на все покупки, совершенные в первые два календарных месяца, действует пониженная приветственная ставка 11,9% годовых. Доступно бесплатное обслуживание — при покупках по карте от 5 тыс. рублей в месяц или при отсутствии задолженности (если не пользоваться картой), а также снятие наличных в любых банкоматах мира до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. Клиент может оформить кредитную карту с лимитом до 600 тыс. рублей всего по одному документу — паспорту РФ, а затем получить ее с бесплатной доставкой на дом более чем в 100 городах России. Узнать подробнее об Удобной карте можно на сайте.