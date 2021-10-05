Примсоцбанк предлагает Дальневосточную ипотеку под 0,1% годовых

Минимальное значение процентной ставки по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке снизилось до 0,1%, сообщает пресс-служба банка.

Под ставку 0,1% годовых могут оформить клиенты, которые подтвердят свой доход выпиской из ПФ РФ, для остальных клиентов ставка составит 0,6% годовых.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году и направлена на улучшение жилищных условий жителей Дальневосточного региона.



- Программа ориентирована, в первую очередь, на приобретение жилья на первичном рынке на территории округа. Действие программы распространяется на все субъекты в ДФО. Для нашего банка это Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская область, - отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



На сегодня минимальная ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке составляет - 0,1%, максимальная - 2%. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%.



Отметим, кредит предоставляется гражданам РФ, которые относятся к категории «Молодая семья»,«Дальневосточный гектар» или «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов». Получить льготный кредит в сельской местности можно на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке, в городе — только в новостройке (квартира может быть в строящемся доме или уже сданном, также это может быть жилое помещение в таунхаусе). Льготный кредит можно направить на строительство дома или покупку земельного участка.