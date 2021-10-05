В Иркутской нефтяной компании определены 66 победителей конкурса «Лучший по профессии»

В компании подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». За почётное звание в 21 номинации боролись 2,5 тысячи работников ИНК, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Победителями стали 66 сотрудников. Уже одиннадцатый год подряд конкурс выявляет профессионалов, повышает мотивацию, создает среду для развития, обмена опытом и совершенствования своих профессиональных качеств.

Впервые многие этапы конкурса прошли в онлайн-режиме, благодаря чему участником мог стать каждый желающий.

Конкурсанты выполняли теоретические и практические задания по трем этапам.

Первый – теоретический этап – прошел на основании оценки профессионально-технических компетенций, которую ежегодно реализует Корпоративный учебный центр.

На втором, практическом этапе, сотрудники продемонстрировали свои навыки и мастерство в знании технологического процесса. Состязания прошли в очно-заочном формате на производственных объектах.

Один из важных этапов – оказание первой медицинской помощи – проходил онлайн с использованием видеонаблюдения. Участие также приняли независимый инструктор по оказанию первой помощи и жюри.

Особое внимание при прохождении испытаний было уделено строгому соблюдению норм и правил промышленной безопасности и охраны труда. За весь период конкурса не было выявлено никаких нарушений.