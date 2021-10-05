"ТрансКонтейнер" купит у En+ Group зеленые сертификаты I-REC

En+ Group, ведущий производитель низкоуглеродного алюминия и электроэнергии, и ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») заключили соглашение о поставке международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate).

Сертификаты I-REC подтверждают, что закупаемая у продавца сертификатов электроэнергия произведена с использованием возобновляемых ресурсов. Приобретенные «ТрансКонтейнером»сертификаты полностью покроют объём потребления компанией электроэнергии для собственных нужд и обеспечат сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме 7 262 тонн эквивалента CO2.

Кроме того, РУСАЛ (56,88% акций владеет En+Group) и «ТрансКонтейнер» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере снижения эмиссии парниковых газов при перевозках материалов и продукции в рамках действующего партнерства сторон.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«Соглашение о поставках сертификатов I-REC c компанией ПАО «ТрансКонтейнер» – это не только новый этап нашего сотрудничества, но и значительный шаг на пути к достижению глобальных целей устойчивого развития в рамках синергии декарбонизационных программ входящих в группу компаний и их партнёров. Нам крайне важно, что усилия бизнеса по снижению углеродного следа теперь могут быть подтверждены на всех этапах цепочки поставок – от производства энергии, выпуска металла, до его транспортировки потребителю».

Александр Исурин, президент «ТрансКонтейнера»:

«Приобретение «ТрансКонтейнером» сертификатов I-REC – это первая подобная сделка на российском рынке логистических услуг. Контейнеры и железнодорожный транспорт – один из наиболее экологичных способов транспортировки грузов, однако мы считаем, что для минимизации влияния на окружающую среду необходима целенаправленная работа в этом направлении, которую мы начинаем сотрудничеством с группой En+, которая имеет большой опыт в области сокращения выбросов парниковых газов».

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ». Основы экологической политики En+ Group заложил ее основатель Олег Дерипаска. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной входящими в группу электростанциями – АО «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Абаканская СЭС».