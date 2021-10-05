Строительство в зонах возможного подтопления необходимо исключить – Игорь Кобзев

Глава Иркутской области обратил внимание на необходимость проработать с Росреестром и прокуратурой возможности проведения дополнительной экспертизы зон подтопления.

«Мы уже неоднократно сталкивались с вопиющими случаями строительства домов там, где их быть в принципе не должно, – отметил губернатор. – К примеру, мы объявили о планах по строительству южного обхода Иркутска. Прошло некоторое время, и там, где должна пройти дорога, уже стоят дома. Или еще пример: построили школу в Грановщине Иркутского района, заявили, что рядом должна пройти дорога, по которой детей будут доставлять в образовательное учреждение, обеспечивая их безопасность. И здесь вновь такая же ситуация: на месте планируемой дороги возведены дома. Власти на местах, которые такое допускают, должны ответить по всей строгости закона. Кроме того, последствия, связанные с отсутствием безопасного подъезда к школе, будут на их совести».

Продолжая тему подтоплений, глава Приангарья подчеркнул: если люди сознательно идут на риск, строя свои дома в зонах затопления, они должны страховать свое имущество и в дальнейшем рассчитывать на страховые выплаты.