За год число малых и средних предпринимателей в Иркутске снизилось на 6,5%

Вопросы ведения малого и среднего бизнеса обсудили в Иркутске, рассказали SIA.RU в мэрии.

В прошлом году 26 субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку, для этого из городского бюджета было выделено 6,8 миллионов рублей. В этом году на эти цели направили 7 миллионов. Субсидии уже получили предприниматели, которые оказывают иркутянам социально значимые услуги, трудятся в сфере общественного питания, туризма и зрелищно-развлекательной деятельности.

Принятые меры помогли представителям бизнеса, ведущим деятельность на территории города, увеличить общую прибыль на 7,1%. За 6 месяцев текущего года оборот розничной торговли вырос на 13,5%, общественного питания – на 52,7%, платных услуг – на 26,9%.

С прошлого года в Иркутске действует институт инвестиционного уполномоченного. Ежемесячно вице-мэр города Дмитрий Ружников проводит встречи с предпринимателями, готовыми к инвестированию в городские проекты в рамках государственно-частного партнерства.