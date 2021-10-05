Китайский девелопер Fantasia Holdings Group пропустил крайний срок выплаты долга по облигациям

Сумма составила 205,65 миллиона долларов, сообщает агентство Прайм.

Fantasia Holdings Group расположена в Шэньчжэне китайской южной провинции Гуандун и торгуется на Гонконгской фондовой бирже. Компания приостановила торговлю акциями с 29 сентября и до сих пор не возобновляла.

В заявлении указано, что совет директоров и руководство компании оценит возможное влияние на финансовое состояние и положение с денежной наличностью Fantasia Holdings Group в сложившихся обстоятельствах.

Ситуация с Fantasia Holdings Group происходит на фоне проблем китайского застройщика Evergrande, который находится на грани дефолта. Торги акциями девелопера с понедельника были приостановлены.