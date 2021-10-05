Росбанк организовал новый синдицированный кредит ОАО «УГМК» на сумму 15 млрд рублей

Росбанк выступил организатором, координатором, агентом по документации и кредитным управляющим нового синдицированного кредита ОАО «УГМК» на сумму 15 млрд рублей.

В группу банков-участников синдиката помимо Росбанка вошли ведущие российские банки и международная финансовая организация - Евразийский банк развития (ЕАБР). Сделка закрыта в формате синдицированного кредита сроком на 5 лет.

«Мы признательны нашему клиенту ОАО «УГМК» за оказанное Росбанку доверие координировать новую сделку синдицированного кредитования, что лишний раз является подтверждением долгосрочных партнерских отношений Росбанка и группы УГМК, одного из ведущих российских промышленных производителей. Рынок позитивно откликнулся на интерес компании в новом финансировании, что отразилось в превышении предложения со стороны банков над потребностями компании. Отрадно, что помимо постоянных партнёров УГМК к участию в кредите проявил интерес один из международных институтов развития. Мы, наряду с другими банками-партнёрами, которые приняли участие в новой клубной сделке, рады поддержать нашего клиента в реализации его амбициозной стратегии развития», - отметил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

«Закрывая эту сделку по очередному синдицированному кредиту, хотел бы отметить интерес, проявленный к сделке нашими иностранными и российскими банками-партнерами, а также международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ЕАБР). Мы высоко ценим профессионализм и уровень сотрудничества команд наших партнеров - ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), ПАО Сбербанк, ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», которые играют лидирующие роли на рынке синдицированного кредитования в России. Стоит отметить, что эта сделка положила начало сотрудничества с Евразийским банком развития, банком развития, который весьма активно работает на евразийском пространстве, регионе значительно важном для нашей группы» - прокомментировал генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.