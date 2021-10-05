Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Микрокредитбанк Республики Узбекистан

Россельхозбанк и Микрокредитбанк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие по линии экспорта сельхозтоваров между Россией и Узбекистаном, торгового финансирования и межбанковского сотрудничества.

Соглашение подписано Первым заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Кириллом Лёвиным и Председателем Правления Микрокредитбанка Орифом Бутаевым в рамках международного экономического форума, который прошел в Узбекистане 29-30 сентября.

Соглашение направлено на установление долгосрочных партнерских отношений, способствующих реализации совместных проектов, направленных на поддержку экспорта продукции АПК, в том числе кролиководства и птицеводства, и иных отраслей экономики РФ и Республики Узбекистан, а также на оказание всесторонней помощи и обмен опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны нацелены активно взаимодействовать по линии торгового финансирования, межбанковского сотрудничества, открытия корреспондентских счетов для проведения денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, проведения конверсионных сделок и операций с производными финансовыми инструментами на валютном, денежном и товарном рынках, в том числе с использованием электронных торговых платформ, развития взаимовыгодного сотрудничества по внедрению новых банковских технологий.

«Экспорт сельхозпродукции входит в ТОП-3 товарных групп, поставляемых между Россией и Узбекистаном. Заключение соглашения является важным этапом развития отношений между нашими банками. Мы считаем важным и необходимым внести свой вклад в поддержание и дальнейшее развитие сферы экспорта сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном. В рамках данного соглашения мы совместно с Микрокредитбанком планируем обсуждать вопросы по участию в финансировании внешнеторговых проектов, осуществлять обмен опытом в области поддержки сельского хозяйства наших стран», − отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

«Сегодня банк принимает активное участие в развитии сельского хозяйства, кролиководства и птицеводства в стране. Подписание этого соглашения позволит нашим банкам способствовать развитию этих направлений в Узбекистане за счет обмена опытом в области сельского хозяйства и финансирования перспективных инвестиционных проектов», ̶ отметил Председатель Правления Микрокредитбанка Ориф Бутаев.