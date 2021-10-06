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Солид Банк запустил новый «Вклад на 100 дней» под 6,9% годовых

5 октября 2021 года российско-японский Солид Банк запустил новый быстрый вклад с повышенными процентами на 100 дней

Солид Банк запустил новый быстрый «Вклад на 100 дней». Открыв такой депозит сейчас, чуть больше, чем через 3 месяца, вкладчик получит свои приумноженные средства.

Повышенная ставка по вкладу «На 100 дней» Солид Банка – 6,9 % годовых – весомое преимущество среди представленных в настоящее время предложений банков по депозитам. Так, например, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады сентября составила 6,15% годовых.

«Краткосрочные вклады сейчас мало представлены в регионах, либо ставка по ним ниже предлагаемой в Солид Банке. Таким образом, вклад «На 100 дней» на данный момент – одно из лучших предложений по вкладам для физ. лиц на рынке», - отмечают эксперты Российско-японского Солид Банка и рекомендуют воспользоваться возможностью получения повышенной доходности уже сейчас.

Условия «Вклад на 100 дней» от Солид Банка:

  • Сумма вклада: от 100 тыс. до 1,5 млн руб.
  • Процентная ставка: повышенная ставка 6,9 % годовых.
  • Срок вклада: 100 дней.
  • Начисление процентов: ежемесячно.
  • Выплата процентов: в день окончания срока вклада на счет по выбору Вкладчика, открытый в АО «Солид Банк».
  • Пополнение, расходные операции по вкладу, пролонгация: не предусмотрены.

Подробности на странице сайта по ссылке, в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону
8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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