Солид Банк запустил новый «Вклад на 100 дней» под 6,9% годовых

5 октября 2021 года российско-японский Солид Банк запустил новый быстрый вклад с повышенными процентами на 100 дней



Солид Банк запустил новый быстрый «Вклад на 100 дней». Открыв такой депозит сейчас, чуть больше, чем через 3 месяца, вкладчик получит свои приумноженные средства.



Повышенная ставка по вкладу «На 100 дней» Солид Банка – 6,9 % годовых – весомое преимущество среди представленных в настоящее время предложений банков по депозитам. Так, например, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады сентября составила 6,15% годовых.



«Краткосрочные вклады сейчас мало представлены в регионах, либо ставка по ним ниже предлагаемой в Солид Банке. Таким образом, вклад «На 100 дней» на данный момент – одно из лучших предложений по вкладам для физ. лиц на рынке», - отмечают эксперты Российско-японского Солид Банка и рекомендуют воспользоваться возможностью получения повышенной доходности уже сейчас.



Условия «Вклад на 100 дней» от Солид Банка:

Сумма вклада: от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Процентная ставка: повышенная ставка 6,9 % годовых.

Срок вклада: 100 дней.

Начисление процентов: ежемесячно.

Выплата процентов: в день окончания срока вклада на счет по выбору Вкладчика, открытый в АО «Солид Банк».

Пополнение, расходные операции по вкладу, пролонгация: не предусмотрены.

Подробности на странице сайта по ссылке, в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону

8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).