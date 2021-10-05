Школу в селе Шаманка Шелеховского района капитально отремонтируют

В средней школе № 12 села Шаманка в Шелеховском районе проведут капитальный ремонт. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с педагогами учреждения, которая состоялась сегодня, 5 октября, в День учителя. Школа была построена в 1935 году. Здание постепенно перестраивалось и достраивалось, а с 1951 года существует в нынешнем виде.

Глава региона отметил, что в 2022 году администрации района и школы должны будут утвердить проектно-сметную документацию будущего ремонта. Здесь необходимо заменить окна, инженерные сети, укрепить фундамент, утеплить стены, провести внутренние и наружные работы. На эти цели планируется направить средства из федерального бюджета. Игорь Кобзев также подчеркнул, что параллельно с ремонтом будет выполнено обустройство школьного стадиона.