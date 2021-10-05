Уголовные дела возбудили в Иркутске против Свидетелей Иеговы

Несмотря на запрет деятельности, организация продолжала вести экстремистскую деятельность. СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Следователями при участии сотрудников УФСБ России по Иркутской области, ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области, бойцов спецназа «Гром» и Росгвардии задержаны 7 человек.

По данным следствия, в период с 06.09.2017 по 04.10.2021 группа лиц, не признавая решений органов государственной власти Российской Федерации, продолжали деятельность МРО Свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск», несмотря на то, что 20.04.2017 Верховным судом Российской Федерации вынесено решение о ликвидации религиозной организации.

На основании ходатайства органов предварительного следствия судом двоим участникам данной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других участников решение об избрании им меры пресечения будет принято в ближайшее время.

Расследование уголовных дел продолжается.