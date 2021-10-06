Экскурсовод из Бурятии в тройке победителей конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

5 октября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Награды победителям и призерам Конкурса вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Церемония прошла в рамках открытия деловой программы 24-ой международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021.

Конкурс ежегодно проводится Ростуризмом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями. В 2021 году в федеральный этап прошли 145 работников индустрии из 50 регионов страны. Сотрудники ресепшен гостиниц, менеджеры туристических агентств, экскурсоводы и горничные прошли тестирование профессиональных знаний и представили на оценку экспертам творческие работы. Ведущие эксперты отрасли выбрали 15 победителей и призеров.

Так, награду за первое место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» получила Любовь Репина, ООО «Тверь-тур», Тверская область. На втором месте экскурсовод Екатерина Дмитрейко, заведующая отделом проектной и образовательно-просветительской деятельности МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», Красноярский край. На третьем ‒ Наталия Мясникова, Индивидуальный предприниматель из Республики Бурятия.

В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» победителем стала Дарья Ершова, администратор АО «Гостиница Барнаул», Алтайский край. Награду за второе место получила Анастасия Росабаль, администратор отеля «Авалон», ООО «Автоцентр», Республика Коми. На третьем месте Екатерина Юсупова, руководитель службы приема и размещения ООО «Онега Палас», Республика Карелия.

В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» первое место занял Глеб Шибаев, заместитель генерального директора по развитию ООО «Уездный город», Московская область. Второе место присуждено Ксении Кулешовой, генеральному директору ООО «Хоум и Тревел» (сеть туристических агентств «Сказка-тур»), Вологодская область. Третье место завоевала Екатерина Пушкарева, педагог-организатор экскурсионного отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, Ярославская область.

На первом месте в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» – Ольга Ватолина, старшая горничная ООО «Отель Кемерово», Кемеровская область. Второе место эксперты присудили Татьяне Кочкаревой, супервайзеру отдела гостиничного хозяйства ООО «Отель», Республика Мордовия. На третье место вышла Елена Маркичева, горничная номерного фонда ООО «Бизнес-Отель», Пензенская область.

Победители в специальных подноминациях: «Менеджер по детско-юношескому туризму» – Марина Федорова, директор ООО «Ясна», Чувашская Республика; «Специалист в сфере доступного туризма» – Мария Бондарь, исполнительный директор ООО «Либерти», город Санкт-Петербург. Победитель в специальной подноминаци «Гид-переводчик» – Азат Сафарян, бюро путешествий «Евразия», Пермский край.

Победители и призеры конкурса получили дипломы, сувениры и денежные призы. За первые места в каждой номинации вручены сертификаты по 100 тысяч рублей, за вторые места – по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тысяч рублей. Победители в каждой подноминации также получили по 60 тысяч рублей.