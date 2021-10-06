Путин: на энергорынке ЕС "истерика и неразбериха" из-за спекуляций на теме климата

Президент России Владимир Путин указал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе из-за спекуляций на климатических проблемах и сокращения инвестиций, сообщает ТАСС.

"Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", – заявил он на совещании с членами правительства.

Путин указал, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным. "У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы", – добавил президент.

Путин назвал дальнейшее развитие зеленой энергетики еще одним приоритетом для РФ. Он уверен, что у России есть определенные конкурентные преимущества.

"Потенциал занять лидирующие позиции есть у России и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности", – добавил он.