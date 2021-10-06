Береговые полосы Иркутского водохранилища по Байкальскому тракту вернут в госсобственность

На этом настоял прокурор Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что в 2013 году незаконно в частную собственность передали 12 100 м² береговой полосы водохранилища. Сейчас там находятся объекты сельскохозяйственного назначения.

Как рассказали SIA.RU в прокуратуре, формирование участка с включением в него федеральных земель неправомерно. Кроме того, огораживать подход к водохранилищу незаконно. Незаконные конструкции решено демонтировать, а участки снимут с государственного кадастрового учета.