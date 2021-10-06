Иркутской области прогнозируют рекордный экономический рост в 2022-2024 годах

Названы регионы с наибольшим ростом экономики, рассказали «Известия».

Какие субъекты станут лидерами по темпам увеличения ВРП, а какие окажутся аутсайдерами

Самые высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2021 года будут зафиксированы в Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии – они составят от 6,7% до 10,2%.

В дальнейшем лидеры по приросту изменятся – предполагается, что на горизонте до 2024 года ими станут Чукотский автономный округ и Иркутская область, а худший результат будет демонстрировать Коми – единственный регион, где экономика из года в год может сокращаться. Состав субъектов-лидеров обусловлен сырьевой направленностью их экономик, а также эффектом низкой базы, заявили эксперты.

Лидеры и аутсайдеры

В 2021 году более половины (56,3%) суммарного объема валового регионального продукта сформируют 12 субъектов России, следует из прогноза Минэкономразвития. Речь о Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском и Краснодарском краях, республиках Татарстан и Башкортостан. А к 2024 году их доля увеличится до 68,6%, ожидают в министерстве.

При этом в целом ведомство прогнозирует позитивную динамику ВРП: в 2021 году он будет расти в 71 субъекте, говорится в документе. Самые высокие темпы ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе – они составят 10,2%, а также Якутии (8,3%), Челябинской (6,7%) и Амурской областях (5,1%), в Чукотском автономном округе (4,7%), Краснодарском крае и Нижегородской области – по 4,5%.

Наивысший среднегодовой прирост ВРП в 2022-2024 годах продемонстрирует Чукотский автономный округ – его экономика будет увеличиваться в среднем на 13,9% в год. На втором месте – Иркутская область с приростом в 7,6%, а на третьем – Якутия (5,7%). Далее следуют Московская область (4,6%), Приморский край (4,4%), Амурская область (4,2%), Адыгея (4,1%), а замыкают список самых быстрорастущих регионов Свердловская область (4%), Башкортостан и Дагестан (по 3,9%).