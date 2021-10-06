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Конференцию с экипажем экспедиции «Байкал-Аляска» проведут 6 октября

Встреча пройдет в 11:00 в информационном агентстве «Байкал 24» по адресу г. Иркутск, Пролетарская, 8, 2 этаж, оф. 26, рассказали SIA.RU экспедиторы.

Путешествие прошло по пути экспедиции генерал-губернатора Иркутской губернии Николая Муравьева-Амурского, во время которой было открыто устье Амура.

Нитка маршрута соединила семь регионов востока России. Во время пути участники встречались с представителями агентств по туризму, сотрудниками музеев, местными жителями, собирая материал для книги и фильма по итогам экспедиции.

Поучаствовать в конференции онлайн можно в Инстаграм. Трансляцию запустят в аккаунте @baikalalaska.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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