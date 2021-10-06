Иркутским предприятиям компенсируют часть затрат на реализацию инвестпроектов

Промышленникам вернут 20% суммы, затраченной на обновление оборудования, рассказали SIA.RU в администрации области.

Средства выделяются из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы.

Максимальная выплата составит 10 миллионов рублей.

Субсидии предоставляются обрабатывающим производствам в качестве компенсации затрат на приобретение нового оборудования. Обязательное условие – отсутствие просроченной задолженности по обязательствам перед Иркутской областью. Также должны быть уплачены все налоги, сборы, страховые взносы.

Претенденты на субсидии должны представить в минэкономразвития региона показатели, которых они планируют достичь по итогам реализации инвестпроекта. Это, в частности, количество вновь создаваемых рабочих мест, срок окупаемости бюджетных субсидий, доля средств компании в инвестпроекте, итоговый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ или услуг.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 8 ноября включительно. Результаты рейтинга будут опубликованы до конца года.