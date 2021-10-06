За повторное нарушение антиковидных мер к ответственности привлекли четыре организации из Иркутской области

Всего правоохранители проверили 74 объекта, рассказали SIA.RU в администрации области.

Нарушители не соблюдали обязательные требования указа: соблюдение масочного режима персоналом и посетителями, социальной дистанции, наличие запаса средств индивидуальной защиты.

Повторные нарушения выявлены в четырех организациях общественного питания.

В частности, столовая в Октябрьском районе Иркутска оштрафована на 500 тыс. рублей, должностное лицо - администратор кофейни заплатит штраф в 150 тыс. рублей, а деятельность пекарни в Кировском районе г. Иркутска приостановлена судом на 5 дней.

По деятельности пивного магазина-бара судом дополнительно изучается возможность привлечения к ответственности в связи со сменой места жительства руководителя.

По закону повторным нарушителям грозит штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или заведение будет закрыто на срок до 90 суток (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) и штраф от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 1 года до 3 лет (для должностных лиц).

Всего за период действия ограничений по протоколам, составленным минтрудом, судами Иркутской области привлечено к ответственности 116 лиц, наложено штрафов на сумму около 2 млн рублей, почти половина из них уже взыскана в областной бюджет.