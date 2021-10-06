Только 13% антипрививочников думают о прививке импортной вакциной

Минздрав предлагает разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин от COVID-19.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил (исследование есть у SIA.RU), стимулирует ли антипрививочников к вакцинации появление на рынке иностранных препаратов. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не планирующих прививаться от COVID-19.

87% опрошенных россиян, не желающих вакцинироваться на данный момент, не хотят делать прививку даже импортной вакциной: 24% – скорее не готовы, 63% – однозначно не готовы. Лишь 11% скорее готовы к возможной вакцинации импортной вакциной, а 2% – однозначно готовы.

Убежденных антипрививочников больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет: 71% однозначно против прививки даже импортной вакциной. Тех, кого появление иностранной вакцины способно подтолкнуть к вакцинации, чуть больше среди мужчин: однозначно и скорее готовых привиться зарубежными препаратами среди них больше, чем среди женщин: 17 и 9% соответственно.

За три месяца количество россиян, чей отказ от вакцинации способно поколебать появление импортных препаратов, не изменилось.