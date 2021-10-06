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Коллектив Ивано-Матрёнинской больницы получил Всероссийскую премию «Первые лица»

Награда учреждена в 2013 году и проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, рассказали SIA.RU в администрации области.

Церемония награждения медицинских работников состоялась в ходе XVI ежегодного Всероссийского конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество». Мероприятие прошло в онлайн формате.

Лауреатами премии также стали медучреждения Москвы, Ростова-на-Дону, Тольятти, Екатеринбурга, Сергиева Посада, Башкортостана, Карелии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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