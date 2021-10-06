Игорь Кобзев провел рабочую встречу с новым начальником Иркутской таможни

Им с 8 сентября назначен полковник таможенной службы Сергей Зинченко, рассказали SIA.RU в администрации области.

Стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия. В частности, то, как будет выстраиваться работа в связи с запретом с 1 января 2022 года экспорта из России необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

В целом сибирские таможенники отмечают последовательное сокращение вывоза круглого леса.

Так, из Иркутской области за девять месяцев текущего года было экспортировано 6,9 млн кубометров древесины, из них 5,4 млн кубометров – обработанные лесоматериалы. С начала года Иркутской таможней было применено около шести тысяч форм фактического контроля. При этом эффективность досмотров составила более 70%.