Следующий этап проекта третьего места в Усть-Куте: название и архитектура

В Усть-Куте Иркутской области завершены этапы проектирования общественного креативного пространства для активных жителей и сообществ – третьего места, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Пространство под названием «Курс» появится на набережной Лены и обретет очертания двухпалубного корабля с верхней открытой палубой. Проект инициирован национальной ассоциацией лесопромышленников «Русский лес» и Иркутской нефтяной компанией в рамках программы городского развития при поддержке городской и районной администрации.

Архитектурный проект здания «Курса» вдохновлен историей города и расположением на набережной реки Лены. Это двухпалубный корабль, по форме напоминающий карбаз. Открытая верхняя палуба с панорамным видом на Лену и сопки станет точкой притяжения жителей и гостей Усть-Кута. Внутренне пространство – это основной зал для мероприятий с мини-кухней, детской зоной и санузлом на первом этаже и небольшая переговорная-библиотека на втором. Устройство здания станет отражением дружелюбной и позитивной атмосферы «Курса» – дома для городских проектов и тренда на всё усть-кутское. Например, в основном зале будет создана 4-метровая карта самого длинного малого города России с упоминанием народных названий всех его районов.

«Курс» – это пространство для самых разных городских инициатив – от проектных встреч нескольких жителей до стенд-ап вечера с 30 зрителями, от штаба городского фестиваля до выставки местных художников на палубе. Режим работы «Курса» и расписание событий будут определять сами посетители третьего места – активные жители Усть-Кута, которые уже приняли участие в проектировании «Курса», а также те жители, кто захочет присоединиться к растущему сообществу.

Управление новым пространством возьмет на себя одна из некоммерческих общественных организаций (НКО) города. У пространства также появится менеджер. Аудитория «Курса» будет разновозрастной: от школьников до пенсионеров. При этом пространство ориентировано в том числе на молодых родителей и специалистов в возрасте 25-45 лет. Именно для этой группы сильнее других не хватает общественных пространств в любом малом городе. Строительство здания «Курса» планируется завершить летом 2022 года.

«Создание «Курса» – это не только проектирование и строительство здания этого пространства. Это проект развития городских сообществ, вовлечения жителей, передачи знаний и опыта из других городов. Уже сейчас мы видим, что устькутянам интересен этот проект, они готовы развивать свои инициативы и делать город более комфортным», – комментирует Маргарита Ли, вице-президент ассоциации «Русский лес».

«Одной из задач создания третьего места было повышение субъектности жителей города, формирование у них запроса на изменения и желания в этих изменениях участвовать. Такой уровень вовлеченности – один из показателей привлекательности города в том числе и для новых жителей», – отмечает Ольга Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Иркутской нефтяной компании.

«Основным вызовом для нас в этом проекте стало то, что устькутяне не просто привыкли к тому, что их город называют депрессивным, они сами транслируют это. Как и в любом городе, здесь есть активные жители, которые готовы брать на себя ответственность по изменению города. В рамках проекта наша задача состояла в объединении таких людей и в совместном проектировании с нуля нового общественного пространства, которое любое сообщество и проект сможет использовать на благо Усть-Кута», – рассказывает руководитель команды «СитиБрендинг» и куратор проекта Василий Дубейковский.

Проект создания третьего места «Курс» – часть масштабной программы городского развития, инициированной в городе ассоциацией «Русский Лес» и Иркутской нефтяной компанией. В рамках этой программы также будет реализован проект благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте, который был признан одним из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды Минстроя РФ. Архитектурный проект «Курса» был презентован губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.