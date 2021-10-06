Сокращения числа контрольных работ больше всего хотят родители учеников 5-9 классов

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob родители школьников из всех округов страны рассказали, как относятся к подобному предложению.

Среди родителей учеников 1-4 и 10-11 классов об уменьшении количества проверочных и контрольных работ мечтает каждый третий (34 и 33% соответственно). Среди родителей школьников среднего звена (5-9 классов) – 4 из 10.

Среди предметов, по которым следует сократить число проверочных и контрольных в младшей школе, родители чаще всего называли математику, русский язык, окружающий мир и иностранный. В среднем звене – математику, русский язык, историю, географию и иностранный. Родители учеников старших классов хотели бы, чтобы дети реже писали проверочные и контрольные по физике, истории, алгебре, иностранному языку.

Отцы во всех параллелях чаще высказывались против сокращения количества контрольных работ. Больше всего же отклика идея президента нашла среди матерей учеников 5-9 классов: 46% из них – за уменьшение числа проверочных и контрольных работ.

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