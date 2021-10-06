Tele2 дарит иркутянам красивые номера

Оператор мобильной связи, обнуляет стоимость «золотых» номеров для новых клиентов в Приангарье при подключении тарифов «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

До 31 октября иркутяне могут воспользоваться выгодным предложением: подключить один из популярных тарифов и получить красивый номер в подарок. Заказ можно оформить в интернет-магазине или приобрести комплект в фирменных торговых точках оператора.

Чтобы стать участником акции на сайте компании нужно выбрать номер стоимостью 3000 рублей и тариф «Везде онлайн» или «Мой онлайн+», применить специальный промокод и оформить заказ. Общая стоимость покупки будет равна абонентской плате по выбранному тарифу за три месяца.

Условия акции действительны только при покупке комплекта в фирменной рознице или при самовывозе онлайн-заказа. Более подробную информацию можно получить на сайте оператора или у продавцов-консультантов в салонах связи.

Мария Лыкова, коммерческий директор «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Для тех, кто любит эксклюзивность, мы вновь запустили акцию «Золотой номер в подарок». Новым абонентам мы предлагаем выбрать удобный тариф, с которым вы всегда будете на связи, а в качестве комплимента получить от оператора красивый номер с запоминающейся комбинацией цифр».