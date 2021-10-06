40% россиян готовы отказаться от выходных ради высокой зарплаты

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, какой график работы наиболее привлекателен для жителей России, и готовы ли они отказаться от части выходных ради повышения зарплаты.

Почти половина опрошенных (45%) указали, что предпочитают работать по графику 5/2 полный рабочий день. 28% респондентов отметили, что их привлекает сменный график 2 через 2. 7% участников исследования нравится работать вахтовым методом, 6% выделили привлекательность графика 6/1, а 5% – сменный график 3/1/.

В варианте «Другое» 9% респондентов чаще всего указывали, что их привлекает свободный график работы.

44% опрошенных отметили, что выбирают определенный график работы, так как стараются наладить хороший баланс между жизнью и работой. Для 29% респондентов удобный график работы позволяет больше времени проводить с семьей. 28% участников исследования рассказали, что выбирают определенный график работы по привычке, а 19% респондентов конкретный режим работы позволяет больше зарабатывать.

40% опрошенных жителей России готовы отказаться от 1-3 выходных ради повышения зарплаты в среднем до 100 200 рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что готовы отработать 4-6 дополнительных дня в среднем за зарплату в 113 700 рублей в месяц. 7% участников исследования готовы отказаться от более 6 выходных дней за 117 300 рублей в месяц, а 12% отметили готовность не отдыхать вообще за зарплату в 128 400 рублей.

28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы отказываться от выходных ради более высокой зарплаты.