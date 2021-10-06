По итогам экспедиций «Байкал – Аляска» будут разработаны новые туристические маршруты

Маршрут, которая завершился 30 сентября 2021 года, составил 9 850 километров, рассказали SIA.RU в администрации области.

На моторном судне «Искатель-3» участники прошли по маршруту легендарной Амурской экспедиции 1849 года, по результатам которой полтора столетия назад был открыт выход в море по реке Амур, а также Приамурье вошло в состав Российской империи.

Маршрут 2021 года объединил восемь регионов: Иркутскую область, Республику Бурятию, Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую Автономную область, Сахалинскую область и Якутию. Участники прошли по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю.