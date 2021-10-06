В полуфинале «Большой перемены» Иркутскую область представит 48 студентов

В 2021 году организаторы «Большой перемены» впервые включили в число участников студентов 1-3 курсов техникумов и колледжей. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Чтобы попасть в полуфинал, нужно было преодолеть несколько этапов заочно. В одном из них, необходимо было создать креативный проект, направленный на решение реально существующей проблемы. На этом этапе помощь студентам оказывали их наставники, которые по условиям конкурса также являются полноправными участниками.

Как рассказал глава регионального ведомства Максим Парфенов, полуфиналистам пришлось выбирать свое направление из различных заданий, предложенных организаторами. Министр отметил, этот выбор показал разносторонность и глубину интересов современных студентов СПО. В частности, участники из Приангарья представили кейсы по разработке аудиобрендинга, новой программы обучения студентов театральных вузов, концепций концертов, фестивалей и СМИ для определенной аудитории.

7 октября участники полуфинала возвращаются домой, а имена тех, кто прошел в финал конкурса «Большая перемена», станут известны на следующей неделе.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Конкурс 2021 года стартовал в марте. Заявки на участие в нем подали более 10 тысяч студентов 1-3 курсов колледжей и техникумов региона.