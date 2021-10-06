Неполадки в популярных социальных сетях и мессенджерах сказались на работе каждого шестого россиянина

2 из 3 россиян отметили сбой в работе социальных сетей и мессенджеров 4 октября.

Больше всего огорчили неполадки с WhatsApp и Instagram. Но есть и те, кто порадовался этой ситуации. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 пользователей соцсетей и мессенджеров, заходивших в свои аккаунты 4 октября.

У Facebook Inc. произошел масштабный сбой, который отразился на работе принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Значительная часть пользователей этих сервисов переместилась на другие платформы, из-за чего фиксировался «перегрев» ВКонтакте, YouTube и Telegram. Неполадки в работе интернет-сервисов отметили 68% россиян. Больше всего им не хватало общения в WhatsApp и Instagram: «Не смогла отправить ни одного сообщения». Каждого второго сбои в работе соцсетей и мессенджеров огорчили, а каждого девятого порадовали. Некорректная работа интернет-сервисов помешала работе 17% трудоустроенных россиян: «Моя компания работает для удобства клиентов через Вотсап. Вотсап на компьютере был полностью обездвижен».

Женщины чаще мужчин отмечали перебои в работе соцсетей и мессенджеров, в частности, WhatsApp и Instagram. Мужчины же несколько чаще говорили о том, что 4 октября им недоставало общения в Facebook.