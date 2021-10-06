Задержана группировка, укравшая оборудование для майнинга на 2 млн рублей в Приангарье

Полиция задержали четырех жителей Иркутска по подозрению в краже оборудования для майнинга криптовалюты стоимостью около 2 млн рублей, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД России по Приангарью.

Преступление было совершено в селе Грановщина – там злоумышленники взломали металлический контейнер и похитили майнинговые машины. Правоохранители вышли на след подозреваемых с помощью записей с камер видеонаблюдения.

«По одной из версий, 25-летний предполагаемый организатор противоправной деятельности обещал подельникам деньги за совершение кражи. Похищенное оборудование мужчина попытался вывезти из своего жилища, однако его действия своевременно пресекли оперативники. Всего у злоумышленника изъято порядка двух десятков машин», – сообщает полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 6 лет колонии. Кроме того, сотрудниками полиции рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».