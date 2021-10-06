Первую стену для законных граффити открыли в Иркутске

Стену свободного творчества для создания легальных граффити открыли в Иркутске, сообщается на странице в соцсетях регионального проекта «Голос улиц».

«Любой желающий в любое время суток (при соблюдении комендантского часа для несовершеннолетних) может свободно размещать рисунки и надписи в рамках Стены свободного творчества», – говорится в сообщении. Проект согласован с местными властями.

За рисунки на этой стене не будут привлекать к административной ответственности. Также разрешено рисовать поверх работ других художников. Стена располагается в районе остановки «Дом кино» на пересечении улиц Сеченова и Академической.