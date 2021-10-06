Трое жителей Приангарья похитили человека из-за долга в 1 тысячу рублей – МВД

Троих жителей поселка Качуга Иркутской области заподозрили в похищении 31-летнего мужчины из-за долга в 1 тысячу рублей, о пропаже молодого человека сообщил правоохранителям его отец, сообщает ГУ МВД России по Приангарью.

Установлено, что предполагаемые похитители распивали спиртные напитки. Один из них рассказал о существующем долге, который обещал ему вернуть приятель. Около 22:00 мужчины пошли к должнику, чтобы вернуть деньги.

«При этом у одного из них при себе был пневматический пистолет. Войдя в дом, требуя вернуть долг, оружие было приставлено к голове задолжавшего молодого человека. Потерпевший пояснил, что деньги должен не он, а их общая знакомая и предложил в счет долга свой мобильный телефон. Данное предложение не удовлетворило присутствующих, и в отношении потерпевшего была применена физическая сила», – говорится в сообщении. Молодого человека увели в неизвестном направлении, принудили написать долговую расписку и заперли в погребе.

Злоумышленников и похищенного нашли в течение получаса. Предполагаемыми преступниками оказались неоднократно судимые мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Незаконное лишение свободы», один из преступников находится под стражей, другие – под подписками о невыезде.