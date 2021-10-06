Четверо заместителей мэра Иркутска предоставили ложные сведения о доходах

Прокуратура Иркутска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации города и выяснила, что четверо заместителей мэра предоставили ложные сведения о доходах, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что они «представили работодателю недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, укрыв полученные доходы и банковские счета».

Кроме того, недостоверную информацию предоставили и двое других муниципальных служащих, помимо заместителей. Все нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности. Мэру города вынесено представление.