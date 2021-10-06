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100 тысяч рублей заплатят мальчику, на которого упали футбольные ворота в Слюдянке

Мальчик, на которого упали ворота во время матча по мини-футболу в Слюдянском районе Иркутской области, получит компенсацию в 100 тысяч рублей, деньги выплатят в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на одном из спортивных объектов города. «Ответственными лицами не были приняты достаточные меры, необходимые для предотвращения травматизма. Это повлекло получение в октябре прошлого года несовершеннолетним травмы при падении незакрепленных ворот для мини-футбола», – говорится в сообщении.

Приняты меры по устранению нарушений. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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