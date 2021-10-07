ИЖС: Банк «Приморье» обновил ипотечные программы

Банк «Приморье» обновил условия ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства. Теперь клиенты могут получить кредит как на строительство домов с привлечением специализированных застройщиков, так и на самостоятельное строительство загородного дома. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку земельного участка под застройку или строительство индивидуального дома на имеющемся участке.

— Минимальная ставка по ипотечным программам ИЖС составляет 9% годовых — она доступна для зарплатных клиентов Банка и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, и действует при первоначальном взносе от 20%. — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова. — Ставка зависит также от предмета ипотеки и способа строительства жилого дома — с привлечением спец подрядчика или самостоятельно.

Кредит на индивидуальное жилищное строительство можно взять на срок от трех до тридцати лет, Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей. Для других регионов установлен лимит в 10 млн рублей. В счет оплаты первоначального взноса могут быть использованы средства материнского семейного капитала, при этом кредитные средства будут перечислены застройщику только после получения им средств МСК.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и скан-копиями на электронную почту специалистам Банка. Срок рассмотрения заявки — 3 рабочих дня с момента предоставления полного пакета документов. При получении положительного решения срок его действия составляет 3 месяца.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»: