Новости

ИЖС: Банк «Приморье» обновил ипотечные программы

Банк «Приморье» обновил условия ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства. Теперь клиенты могут получить кредит как на строительство домов с привлечением специализированных застройщиков, так и на самостоятельное строительство загородного дома. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку земельного участка под застройку или строительство индивидуального дома на имеющемся участке.

— Минимальная ставка по ипотечным программам ИЖС составляет 9% годовых — она доступна для зарплатных клиентов Банка и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, и действует при первоначальном взносе от 20%. — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова. — Ставка зависит также от предмета ипотеки и способа строительства жилого дома — с привлечением спец подрядчика или самостоятельно.

Кредит на индивидуальное жилищное строительство можно взять на срок от трех до тридцати лет, Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей. Для других регионов установлен лимит в 10 млн рублей. В счет оплаты первоначального взноса могут быть использованы средства материнского семейного капитала, при этом кредитные средства будут перечислены застройщику только после получения им средств МСК.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и скан-копиями на электронную почту специалистам Банка. Срок рассмотрения заявки — 3 рабочих дня с момента предоставления полного пакета документов. При получении положительного решения срок его действия составляет 3 месяца.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

  • г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел.: 8 (423) 221-59-50, WhatsApp консультации:
    Бескровная Алла Олеговна 8(924)325-74-94,

    Читайте также:

    ЦБ предлагает ввести эскроу-счета на ИЖС
    14 сентября 2021
    В Госдуму внесен законопроект, уточняющий статус таунхаусов
    9 сентября 2021

    Дудко Анастасия Олеговна 8(977)963-41-46.
  • г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.
  • г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-5069-99-59.
  • г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20.
  • г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-4149-08-42.
  • г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48916-04-71.
  • г. Санкт-Петербург+7 (812) 648-10-00+7 (812) 648-10-30.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (101)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании