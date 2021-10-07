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Банк «Открытие» предоставил 10 млрд рублей крупнейшему российскому экспортеру зерна

Банк «Открытие» открыл кредитную линию Торговому Дому «РИФ» на 10 млрд рублей. Кредитные средства выделены на финансирование текущей деятельности организации.

Помимо долгового финансирования банк предоставляет поставщикам и покупателям ТД «РИФ» банковские гарантии для исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

«ТД „РИФ“ — один из ключевых клиентов „Открытия“. В этом году мы оперативно предоставили ему не только сезонное финансирование для обеспечения зернотрейдинговой деятельности, но и необходимые сопутствующие банковские продукты для обслуживания всех его контрагентов: от растениеводческих компаний до конечных корпоративных покупателей-нерезидентов», — прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

«Одним из условий успешного бизнеса является взаимодействие с надежными партнерами. Благодарим банк „Открытие“ за стабильные партнерские отношения, профессионализм и готовность идти навстречу клиентам», — прокомментировала Марина Турянская, директор ООО «ТД «РИФ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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