Дальневосточный банк и «Золотая Корона» предлагают денежные переводы в Китай с возможностью получения на Alipay

Дальневосточный банк и система «Золотая Корона» предлагают своим клиентам новую услугу — денежные переводы в Китай с возможностью получения на платежную систему Alipay*. Чтобы воспользоваться данной услугой, отправителю в офисе банка потребуется указать идентификатор Alipay (Alipay ID), ФИО получателя, а так же страну получения перевода. Валюта зачисления перевода – юани**.

При отправке переводов в Китай на идентификатор Alipay действуют два тарифа:

0 % (действует при условии конвертации валюты перевода по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент его отправки) — для переводов, оплаченных в российских рублях;

10 долларов США*** — для переводов в долларах США с использованием идентификаторов счета получателя Alipay.

* Сервис предоставляется World First Asia Pte.Ltd., лицензия Валютно-финансового управления Сингапура № PS20200443, регистрационный № 201229924N, главный офис которого находится по адресу: 6 Shenton Way, OUE Downtown Tower 1, # 36–03, Сингапур 068809.

** Зачисление перевода осуществляется в юанях (CNY) по курсу конвертации, зафиксированному на момент его отправки.

*** Комиссия на переводы в долларах США в Китай без использования идентификаторов Alipay (Alipay ID) получателя — 0,7 %, но не более 25 долларов США.

Оператор по переводу денежных средств – РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.