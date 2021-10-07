Россельхозбанк зафиксировал рост привлекательности АПК для женщин с высшим образованием

Современное сельское хозяйство России становится всё более привлекательным для женщин, следует из доклада Первого заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Ирины Жачкиной на пленарной сессии «Женщигы АПК» на выставке «Золотая осень» 6 октября. По статистике банка, более 70% участниц федерального образовательного проекта «Школа фермера» имеют высшее образование.

«Наши данные свидетельствуют о том, что сельское хозяйство даёт женщинам все больше возможностей для реализации своего карьерного, творческого и интеллектуального потенциала. Внедрение современных технологий снижает зависимость сельского хозяйства от тяжёлого физического труда и тем самым открывает новые окна возможностей для женщин. Мы со своей стороны готовы поддерживать женщин в АПК финансово, в части обучения, консультаций, старта и сопровождения бизнеса», – сказала Ирина Жачкина.

По словам спикера, четверть всех учеников «Школы фермера» – представительницы прекрасного пола, они видят себя в сыроделии, выращивании ягод, разведении коз, растениеводстве, производстве молока.

Помимо преобладания высшего образования, женщины-фермеры чаще всего приходят в сельское хозяйство из других профессий (71% – начинают сельскохозяйственную династию в семье).

Данные о женщинах-ученицах «Школы фермера»

Какого поколения женщина-фермер? Образование женщины фермера Перспективы Продолжают традицию семьи 29% Высшее 73% Собираются заниматься фермерством в ближайшие 15-20 лет 99% Первое поколение 71% Среднее и т.д. 27% не собираются 1%

Например, ученица брянской «Школы фермера» Кристина Шелемина пришла в АПК после 17 лет работы в юриспруденции, разработала в «Школе» бизнес-план для питомника растений и уже отправила первые заказы в Крым.

О результатах обучения в «Школе фермера» по видеосвязи высказалась сама выпускница.

«Мы получили колоссальные знания на базе нашего аграрного университета, с нами работали ведущие агрономы области, мы выезжали на практику. Нас передавали из рук в руки и дарили ценные знания. У нас с мужем семейный питомник декоративных растений. Благодаря нашей продукции городская среда становится комфортной. Ведь у нас красивые декоративные кустарники для озеленения территорий. Я благодарю Россельхозбанк за возможность получить новую профессию, не только за знания, но и поддержку на деле, за финансовую помощь. Всем кто ещё сомневается, кто хочет себя попробовать в сельском хозяйстве – прямой путь в школу фермера!» – сказала Кристина Шелемина.

Другой пример – Евгения Орлова из Удмуртии – имея юридическое и экономическое образование, поработав муниципальным служащим, пришла к выводу, что именно в сельском хозяйстве для ее семьи лучшая перспектива. Начала с нуля, а теперь у неё уже 90 голов КРС и чёткий план на увеличению поголовья до 300.

По данным Россельхозбанка, сельское хозяйство выступает фактором удержания людей в той местности, где они родились и выросли.

Так, уроженка Орловской области Светлана Блазнина уехала в Москву, проработала там несколько лет, но затем поняла: малая родина зовёт обратно. Поэтому она решила обучиться сыроделию «Школе фермера», успешно разработала и защитила бизнес-план по созданию своей сыроварни.

Жительницей Чувашии Татьяной Юркиной двигало желание помочь односельчанам и родному селу, а также обеспечить достойной работой свою семью. Поэтому она выбрала сельское хозяйство. Её идея в том, чтобы создать сыроваренное производство и перерабатывать молоко на месте.