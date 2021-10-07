Россельхозбанк стал лидером Антикоррупционного рейтинга

Россельхозбанку присвоена наивысшая категория Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2021 года. Рейтинг, включающий в себя крупнейшие компании страны, представлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках ежегодной Недели российского бизнеса.

Деятельность РСХБ подтверждена на высшем уровне – «класс А1», как компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам.

Независимые эксперты во взаимодействии с Департаментом комплаенс-контроля провели комплексную оценку соответствия деятельности РСХБ международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Удельный показатель соответствия деятельности РСХБ стандарту составил 95,80%, по итогам РСХБ вошел в ТОП-10 компаний.

Оценка экспертного сообщества подтверждает высокую эффективность мер по противодействию коррупции в банке. В итоговом докладе РСПП отмечается, что антикоррупционная политика Россельхозбанка отличается эффективными и современными подходами. Также был отмечен высокий уровень организации процессов управления комплаенс-рисками в рассмотренных направлениях.

Рейтинг проводится второй год для повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В этом году в нем приняли участие 59 крупнейших компаний страны, включая кредитные организации из ТОП-5.