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Движение ограничат по улице Ширямова в Иркутске

Проезд частично заблокируют в районе дома №8 по улице Ширямова с 20:00 6 октября до 17:00 10 октября по правой полосе проезжей части улицы, рассказали SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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