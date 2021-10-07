«Слата» передала полтонны кормов в приют для бездомных животных

Во Всемирный день животных компания «Слата» совместно с Purina передала полтонны сухих кормов в приют помощи бездомным животным «Ной», в котором сегодня проживает 300 собак. Иркутяне могут помочь приюту и оставить корма для собак и щенков в специальных боксах, установленных в 15 супермаркетах «Слата» в рамках акции #БериКормиЛюби.

Для содержания такого количества собак приюту необходимо около 2,5-3 тонн сухого корма каждый месяц. Компания «Слата» с апреля месяца установила 15 боксов для сбора кормов для приюта, чтобы каждый неравнодушный житель и покупатель имел возможность помочь @povodog38.

«Слата» всегда готова оказать посильное содействие. Помимо систематической передачи кормов совместно с нашими партнерами, мы понимаем, что у нас много добрых и отзывчивых людей, но не каждый может доехать в приют за 20 км от города, но готов и желает помогать. Поэтому мы установили боксы для удобства в супермаркетах. И, совершая покупки, можно приобрести корм и оставить в боксах или просто принести», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата», Яна Абалымова.

Все собранные деньги от пожертвований направляются на содержание приюта, прокорм собак и их лечение, оплату заработной платы 4 сотрудникам. Приют ведет социальную активность, привлекая внимание к проблеме и призывая неравнодушных людей и компании к помощи.

«Нам всегда нужна помощь, мы приют частный и существует за счет помощи благотворителей. У нас очень отзывчивые волонтеры, оказывающие поддержку. К сожалению, в Иркутской области нет государственных приютов для животных. По официальной статистике на улицах около 20 тысяч бездомных собак, и на одну пристроенную собаку идет пополнение пятью. И для нас важно проводить стерилизацию бездомных животных, чтобы не проходил естественный прирост, а также обеспечить им качественное питание. Сейчас мы стараемся перевести их на сухой корм и хорошее лечение. И с надеждой ждем, что людей, желающих взять собаку с приюта с каждым годом будет только больше» – поделилась руководитель приюта «Ной» - @povodog38, Наталья Ветрова.

В Purina искренне верят, что людям и домашним животным лучше вместе. Более 100 лет бренд является одним из пионеров в области разработки питательных кормов, соответствующих высоким стандартам качества и безопасности.

«Мы рады поддерживать благотворительные инициативы нашего партнёра – сети супермаркетов Слата, и поддерживать кормом приют «Ной». В дальнейшем, совместно, мы продолжим работу по содействию и внедрению образовательных программ об ответственном отношении к питомцам» - рассказала Светлана Самойлова, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Nestle

Каждый желающий может оказать посильную помощь приюту, передавая корма для собак. Адреса супермаркетов «Слата», где установлены специальные боксы по сбору: