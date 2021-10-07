Массовые мероприятия отменили в Братске

Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

«Прирост заболевших сегодня в Братске измеряется не единицами – десятками. За последние 10 дней в Братске зафиксирован рост заболевших на 70%. Только в последние сутки выявлено 30 новых случаев заболевания. За весь период пандемии заболевших 6 442 человек», – рассказал мэр Сергей Серебренников на своей странице в Инстаграм.

В связи с эти оперштаб принял решение свернуть все массовые мероприятия в городе. В режим онлайн перевели празднование декады пожилого человека – «Мы не можем так рисковать старшим поколение», – пишет Серебренников.

На дистанционный режим перевели родительские собрания. На самоизоляции находятся 700 человек из 17 школ. Рост заболеваемости в школах фиксируют и в Иркутск.

Дистанционное обучение ввели в Братском медицинском колледже. Активизируются проверки общепита, транспорта, торговых точек.

Напомним, что Братск уже месяц входит в тройку по приросту больных и в пятерку по числу больных с начала пандемии.