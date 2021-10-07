Резкое падение цен на газ связали с заявлением Путина

Речь идет о заявлении президента о помощи в стабилизации роста мировых цен на энергоносители, сообщает ТАСС.

Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители. Как замечает издание, после этих высказываний цены на газ, которые ранее в среду поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

Издание процитировало представителя консалтинговой компании ICIS Тома Марзека-Мансера, назвавшего минувшую среду «самым волатильным и непредсказуемым днем», который когда-либо видели многие игроки рынка.