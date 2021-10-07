Плановый прием пациентов прекращен в Иркутской областной больнице

С 5 октября клинику перепрофилируют под ковидный госпиталь.

«Областная больница всё-таки самая крупная в регионе и проще и лучше задействовать этот ресурс, а не «размазывать» по многим стационарам. Это и упростит маршрутизацию и, наверное, ускорит работу скорой помощи. Плюсом, в Областной больнице самое большое количество реанимационных мест и персонала. А как показала летняя «волна» частота реанимационных случаев очень высокая», – сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Лев Пилявин.

Специалист напомнил, что плановая помощь не требует неотложной госпитализации: «Грубо говоря, она улучшает качество жизни, комфорт, но не влияет на длительность», – говорит он.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. Глава региона Игорь Кобзев рассказал, как Приангарье подготовилось к этому этапу эпидемии.