РУСАЛ подарил новые спортивные тренажеры жителям Чистых ключей

Новые спортивные тренажеры установят на территории школы №9 в Чистых ключах Шелеховского района. Такой подарок учащимся, а также жителям посёлка сделал РУСАЛ, рассказали SIA.RU в компании.

фото: Мария Ливанова

Жители поселка Чистые ключи получили возможность поддерживать себя в хорошей физической форме. Благодаря РУСАЛу на уличной площадке возле школы №9 установят долгожданные спортивные тренажеры. Депутат думы Шелеховского района Алексей Тенигин совместно с учениками кадетского класса принял участие в разгрузке спортивного оборудования.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– Ко мне обратились жители поселка Чистые ключи, как к депутату Думы Шелеховского района, с вопросом о спортивной площадке. Благодаря компании РУСАЛ, генеральному директору Евгению Анатольевичу Рапацевичу, который принял непосредственное участие в этом благотворительном шаге, мы установим новые спортивные тренажеры возле школы №9.

Почти два десятка тренажеров были доставлены в Чистые ключи из города Чебоксары. На покупку полосы препятствий РУСАЛ выделил порядка 1,5 миллионов рублей. По словам директора школы, посещать новую спортивную площадку смогут также и жители посёлка Чистые ключи.

Анна Глазкова, директор школы №9 поселка Чистые ключи:

– Мы получили долгожданные уличные тренажёры, полосу препятствий, которые появятся у нас благодаря нашему Иркутскому алюминиевому заводу и основателю компании РУСАЛ Олегу Владимировичу Дерипаске. Для нас это очень важно, потому что в нашей школе с 2005 года идет кадетское образование, и это спортивное оборудование нам очень необходимо для обучения.

Теперь ученики кадетского класса смогут заниматься на новых тренажерах, подаренных РУСАЛом. Спортивная площадка была давно необходима как школьникам, так и жителям поселка.

Традиции поддержки и развития спорта в городах присутствия заложил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. В течении недели спортивный комплекс будет установлен. Как говорят ученики и педагоги школы №9, появление тренажеров – это еще один большой шаг в укреплении здоровья и, конечно же, в развитии сильного и выносливого характера.